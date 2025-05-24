Росія цинічно виправдала ракетний удар по порту Одеси

Вчора, 23 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по порту Одеси, застосувавши дві балістичні ракети. Сьогодні ж Росія намагається цинічно виправдати цю смертоносну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За їх словами, під час удару ЗС РФ по контейнеровозу з військовим вантажем у порту Одеси нібито сталася вторинна детонація і сильна пожежа.

В Міністерстві оборони Росії заявили, що за допомогою ракети типу "Іскандер" нібито було завдано удару по контейнеровозу зі 100 контейнерами з військовим вантажем, що здійснював перевезення в порт Одеса.

Обстріл одеського порту

Нагадаємо, що вдень 23 травня військові Російської Федерації завдали подвійного ракетного удару по Одесі. Як стало відомо, окупанти атакували порт двома балістичними ракетами.

Внаслідок атаки один працівник порту загинув відразу, ще вісім людей отримали поранення, з них четверо постраждалих були у важкому стані.

Як стало відомо пізніше, кількість жертв ракетного удару зросла до трьох.

Вчора у лікарні помер 71-річний чоловік. Сьогодні стало відомо, що ще один 41-річний чоловік помер від отриманих поранень.

Проте на цьому Росія не спинилась, і сьогодні завдала повторного удару по одеському порту. В ніч на 24 травня збройні сили РФ атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Ворог поцілив по об'єктах припортової інфраструктури.

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