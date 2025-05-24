ua en ru
Сб, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія вдруге за добу атакувала порт в Одеській області

Одеса , Субота 24 травня 2025 11:30
UA EN RU
Росія вдруге за добу атакувала порт в Одеській області Ілюстративне фото: РФ знову атакувала порт в Одеській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 24 травня атакувала Одеську область. Під ударом знову був порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську облпрокуратуру.

За даними слідства, 24 травня вночі збройні сили РФ атакували Одеську область ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об'єктах припортової інфраструктури.

Наразі триває огляд, прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин росіян.

Прокурори розпочали кримінальну справу за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Удар по порту Одеси

Варто зазначити, що сьогоднішній удар по одеському порту був другою атакою на портову інфраструктуру за останню добу. Росіяни вдень 23 травня завдали ракетного удару по Одесі, окупанти атакували порт двома балістичними ракетами.

Внаслідок атаки загинув працівник порту. Ще вісім осіб отримали поранення, з них четверо постраждалих були у важкому стані. Кількість жертв ракетного удару зросла до трьох.

Вчора у лікарні помер 71-річний чоловік. Сьогодні стало відомо, що ще один 41-річний чоловік помер від отриманих поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса порт Війна в Україні Атака дронів
NEWS
РФ вдарила по Україні балістикою та випустила 250 дронів: як відпрацювала ППО
РФ вдарила по Україні балістикою та випустила 250 дронів: як відпрацювала ППО
DAILY
Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"