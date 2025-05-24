ua en ru
Сб, 24 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия цинично оправдала ракетный удар по порту Одессы

Одесса, Суббота 24 мая 2025 17:04
UA EN RU
Россия цинично оправдала ракетный удар по порту Одессы Фото: россияне ударили по порту в Одессе 23 мая (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 23 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по порту Одессы, применив две баллистические ракеты. Сегодня же Россия пытается цинично оправдать эту смертоносную атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В Министерстве обороны России заявили, что с помощью ракеты типа "Искандер" якобы был нанесен удар по контейнеровозу со 100 контейнерами с военным грузом, который осуществлял перевозки в порт Одесса.

По их словам, во время удара ВС РФ по контейнеровозу с военным грузом в порту Одессы якобы произошла вторичная детонация и сильный пожар.

Обстрел одесского порта

Напомним, что днем 23 мая военные Российской Федерации нанесли двойной ракетный удар по Одессе. Как стало известно, оккупанты атаковали порт двумя баллистическими ракетами.

В результате атаки один работник порта погиб сразу, еще восемь человек получили ранения, из них четверо пострадавших были в тяжелом состоянии.

Как стало известно позже, количество жертв ракетного удара возросло до трех.

Вчера в больнице скончался 71-летний мужчина. Сегодня стало известно, что еще один 41-летний мужчина скончался от полученных ранений.

Однако на этом Россия не остановилась, и сегодня нанесла повторный удар по одесскому порту. В ночь на 24 мая вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Враг попал по объектам припортовой инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины
NEWS
Пожары, раненые и разрушения: какие последствия одной из самых массированных атак на Киев
Пожары, раненые и разрушения: какие последствия одной из самых массированных атак на Киев
DAILY
Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"