Россия цинично оправдала ракетный удар по порту Одессы
Вчера, 23 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по порту Одессы, применив две баллистические ракеты. Сегодня же Россия пытается цинично оправдать эту смертоносную атаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
В Министерстве обороны России заявили, что с помощью ракеты типа "Искандер" якобы был нанесен удар по контейнеровозу со 100 контейнерами с военным грузом, который осуществлял перевозки в порт Одесса.
По их словам, во время удара ВС РФ по контейнеровозу с военным грузом в порту Одессы якобы произошла вторичная детонация и сильный пожар.
Обстрел одесского порта
Напомним, что днем 23 мая военные Российской Федерации нанесли двойной ракетный удар по Одессе. Как стало известно, оккупанты атаковали порт двумя баллистическими ракетами.
В результате атаки один работник порта погиб сразу, еще восемь человек получили ранения, из них четверо пострадавших были в тяжелом состоянии.
Как стало известно позже, количество жертв ракетного удара возросло до трех.
Вчера в больнице скончался 71-летний мужчина. Сегодня стало известно, что еще один 41-летний мужчина скончался от полученных ранений.
Однако на этом Россия не остановилась, и сегодня нанесла повторный удар по одесскому порту. В ночь на 24 мая вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Враг попал по объектам припортовой инфраструктуры.
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