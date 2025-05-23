Удар балістикою по Одесі: кількість загиблих зросла

Російські окупанти сьогодні, 23 травня, вдарили балістичними ракетами по Одеському порту. Уже відомо про щонайменше двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram .

"На жаль, кількість жертв сьогоднішньої ракетної атаки збільшилася. Від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит", - зазначив Кіпер.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, Росія атакувала цивільний порт в Одесі за допомогою балістичних ракет.

Віце-прем'єр Олексій Кулеба розповів, що внаслідок атаки одна людина загинула. При цьому ще вісім постраждали. Усі вони працюють у порту.

Він уточнював, що четверо з постраждалих у важкому стані. Їм надають необхідну допомогу.

Також окупанти сьогодні завдали ракетного удару по Чугуєву. Там загинула жінка, ще двоє чоловіків - дістали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram