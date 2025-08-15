Росія цинічно відхрестилася від ударів по Сумах і передмістю Дніпра

Жорстокі удари окупантів

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 15 серпня, вдень вдарили по передмістю Дніпра балістичними ракетами. Було пошкоджено маршрутку.

Станом на зараз відомо про одного загиблого та одного пораненого внаслідок атаки ворога.

Трохи згодом після удару по Дніпру росіяни атакували Суми. Цього разу ворожий дрон вдарив по центральному ринку.

Згідно з актуальними даними відомо, що загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що росіяни вбивають навіть у день переговорів Путіна з Трампом. При цьому жодних сигналів про готовність РФ до завершення війни немає.