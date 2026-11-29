Протягом дня 29 листопада російські війська атакують Рівненську область, зокрема Сарненський район.
Про це заявив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За наявною інформацією, внаслідок ворожих атак постраждали 13 цивільних мешканців.
Стан п’ятьох із них медики оцінюють як важкий.
Жителів регіону закликають перебувати в укриттях під час повітряних тривог і подбати про власну безпеку та безпеку близьких.
Нагадаємо, що у ніч на 12 листопада ворог атакував енергетику та житловий сектор Рівненщини.
Внаслідок тієї атаки без електропостачання залишилися Костопіль, а також низка населених пунктів у Рівненському та Сарненському районах.
Раніше, увечері 28 жовтня, Росія атакувала реактивним "Шахедом" місто Сарни.
Тоді внаслідок влучання спалахнула пожежа на місцевому підприємстві, а один чоловік загинув.
Окрім того, 20 жовтня окупанти неодноразово били по гіпермаркету "Епіцентр" у Рівненській області, що призвело до виникнення масштабної пожежі та значних руйнувань будівлі.