Напомним, что в ночь на 12 ноября враг атаковал энергетику и жилищный сектор Ровенщины.

В результате той атаки без электроснабжения остались Костополь, а также ряд населенных пунктов в Ровенском и Сарненском районах.

Ранее, вечером 28 октября, Россия атаковала реактивным "Шахедом" город Сарны.

Тогда в результате попадания вспыхнул пожар на местном предприятии, а один человек погиб.

Кроме того, 20 октября оккупанты неоднократно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Ровенской области, что привело к возникновению масштабного пожара и значительным разрушениям здания.