ua en ru
Ср, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На Рівненщині ворог ударив по підприємству, є загиблий

20:45 28.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
На Рівненщині ворог ударив по підприємству, є загиблий Фото: враг атакував Сарни на Рівненщині (t.me/oleksandrkoval_rv)
Додати як бажане джерело в Google

Росія атакувала реактивним "Шахедом" Сарни Рівненської області увечері 28 жовтня. Горіло підприємство, загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля у Telegram.

РФ атакувала Сарни

Цивільне підприємство на Сарненщині опинилося під атакою Росії.

"На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув", - каже Коваль.

Пожежу, що виникла, рятувальники локалізували. Усі відповідні служби працюють на місці події.

Близько 19.00 Повітряні сили повідомили, що реактивний БпЛА на Рівненщині летить в напрямку Сарн.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 21 жовтня атакували заклад торговельної мережі "Метро" в Рівному.

Крім того, 20 жовтня торговий центр зазнав атаки на Рівненщині. За попередньою інформацією, троє людей поранені.

Також повідомлялося, що 16 жовтня росіяни атакували магістральну мережу. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Рівненська область Війна Росії проти України
Новини
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії
Аналітика
Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому реактивні шахеди не дають Росії перевагу: інтервʼю з Киричевським