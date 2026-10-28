На Рівненщині ворог ударив по підприємству, є загиблий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля у Telegram.

РФ атакувала Сарни

Цивільне підприємство на Сарненщині опинилося під атакою Росії.



"На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув", - каже Коваль.



Пожежу, що виникла, рятувальники локалізували. Усі відповідні служби працюють на місці події.

Близько 19.00 Повітряні сили повідомили, що реактивний БпЛА на Рівненщині летить в напрямку Сарн.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 21 жовтня атакували заклад торговельної мережі "Метро" в Рівному.

Крім того, 20 жовтня торговий центр зазнав атаки на Рівненщині. За попередньою інформацією, троє людей поранені.