Костопіль і частина Рівненщини залишилися без світла після атаки на енергетику

У ніч на 12 листопада ворог атакував енергетику та житловий сектор Рівненщини. Без світла залишилися Костопіль та населені пункти Рівненського і Сарненського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Ворог вдарив по енергетичних об'єктах і житловому сектору області. За попередніми даними, обійшлося без загиблих.

Рівненщина опиняється під ударами не вперше за останні тижні. У ніч на 4 листопада ворог намагався вдарити по енергетиці області: у Рівному працювала ППО, а в Рівненському районі загорівся приватний будинок. Тоді під ударом також опинилися Тернопільщина і Дніпро.

Енергетика залишається головною ціллю Росії. Протягом ночі та ранку 10 листопада окупанти атакували енергооб'єкти у восьми областях, і в шести з них зникло світло.