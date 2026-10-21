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РФ вдарила по "Епіцентру" на Рівненщині: рятувальники показали фото руйнувань

07:37 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Юлія Маловічко
РФ вдарила по "Епіцентру" на Рівненщині: рятувальники показали фото руйнувань Фото: рятувальники біля гіпермаркету (ДСНС)
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20 жовтня окупанти неодноразово атакували один із гіпермаркетів Рівненської області - "Епіцентр". В результаті виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Гасіння гіпермаркету ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних ударів. Рятувальники були змушені відходити в безпечні місця.

Повідомляється, що постраждали в результаті атаки четверо людей, трьох із них госпіталізували.

"Пожежу ліквідовано. До гасіння залучалися 46 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС", - повідомили в екстреній службі.

Рятувальники також показали кадри, як боролись з гасінням "Епіцентру" після обстрілу, який окутало сильне полум'я та густий чорний дим. На фото та відео помітні значні ушкодження будівлі гіпермаркету.

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Фото: рятувальники на ліквідації наслідків (ДСНС України)

Як відомо, російські удари по "Епіцентрах" в Україні явище розповсюджене. 20 жовтня ворог вдарив не лише по гіпермаркету на Рівненщині, а й у Первомайську Миколаївської області.

Також 13 жовтня ворог знищив останній великий логістичний центр "Епіцентру" у Хмельницькому. Протягом дня будівлю атакували 10 разів.

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