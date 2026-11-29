Про це заявив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Жителів регіону закликають перебувати в укриттях під час повітряних тривог і подбати про власну безпеку та безпеку близьких.

Стан п’ятьох із них медики оцінюють як важкий .

Нагадаємо, що у ніч на 12 листопада ворог атакував енергетику та житловий сектор Рівненщини.

Внаслідок тієї атаки без електропостачання залишилися Костопіль, а також низка населених пунктів у Рівненському та Сарненському районах.

Раніше, увечері 28 жовтня, Росія атакувала реактивним "Шахедом" місто Сарни.

Тоді внаслідок влучання спалахнула пожежа на місцевому підприємстві, а один чоловік загинув.

Окрім того, 20 жовтня окупанти неодноразово били по гіпермаркету "Епіцентр" у Рівненській області, що призвело до виникнення масштабної пожежі та значних руйнувань будівлі.