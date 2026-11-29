В течение дня 29 ноября российские войска атакуют Ровенскую область, в том числе Сарненский район.

Об этом заявил глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Жителей региона призывают находиться в укрытиях во время воздушных тревог и позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

Состояние пятерых из них медики оценивают как тяжелое .

По имеющейся информации, в результате вражеских атак пострадали 13 гражданских жителей.

Напомним, что в ночь на 12 ноября враг атаковал энергетику и жилищный сектор Ровенщины.

В результате той атаки без электроснабжения остались Костополь, а также ряд населенных пунктов в Ровенском и Сарненском районах.

Ранее, вечером 28 октября, Россия атаковала реактивным "Шахедом" город Сарны.

Тогда в результате попадания вспыхнул пожар на местном предприятии, а один человек погиб.

Кроме того, 20 октября оккупанты неоднократно атаковали гипермаркет "Эпицентр" в Ровенской области, что привело к возникновению масштабного пожара и значительным разрушениям здания.