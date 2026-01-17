РФ цілий день атакувала енергетику Харкова: з’явилися фото наслідків

Російські війська цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру Харкова та області. Ударів зазнали критично важливі об’єкти, що створює загрозу теплу й електропостачанню в період сильних морозів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Мешканців закликають уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та берегти себе і близьких.

"Ваша робота - це світло в домівках і тепло в оселях харків’ян", - подякував Снєгубов всім, хто відновлює енергетичну інфраструктуру міста.

Фахівці ДСНС, енергетики та медики екстреної допомоги негайно виїжджають на місця, щоб зберегти тепло й електрику для тисяч родин.

"Пошкодження справді серйозні, але всі служби працюють цілодобово, щоб відновити енергопостачання", - зазначив очільник області.

Обстріли Харкова 17 січня

Нагадаємо, що в ніч на 17 січня Росія завдала масованого удару по Україні за допомогою 115 дронів-ударників з різних напрямків. Сили ППО збили 96 безпілотників, проте 16 дронів влучили в 11 локацій, а уламки збитих дронів впали ще на двох об’єктах.

Зокрема, у Харкові вночі стався вибух невстановленого походження в багатоповерховому будинку, є жертви та постраждалі.

Також вдень російські війська атакували критичну інфраструктуру Харкова, унаслідок чого постраждали три людини. Окупанти завдали ударів по місту ймовірно використовуючи РСЗВ "Торнадо".

Ввечері 17 січня росіяни вчергове атакували Харків, зафіксовано щонайменше два влучання. РФ регулярно атакує Харків, застосовуючи для своїх ударів дрони, ракети, авіабомби і не тільки.