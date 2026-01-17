РФ целый день атаковала энергетику Харькова: появились фото последствий

Российские войска целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру Харькова и области. Ударам подверглись критически важные объекты, что создает угрозу теплу и электроснабжению в период сильных морозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Повреждения действительно серьезные, но все службы работают круглосуточно, чтобы восстановить энергоснабжение", - отметил руководитель области.

Специалисты ГСЧС, энергетики и медики экстренной помощи немедленно выезжают на места, чтобы сохранить тепло и электричество для тысяч семей.

"Ваша работа - это свет в домах и тепло в домах харьковчан", - поблагодарил Снегубов всех, кто восстанавливает энергетическую инфраструктуру города.

Жителей призывают внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и беречь себя и близких.