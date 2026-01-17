РФ целый день атаковала энергетику Харькова: появились фото последствий
Российские войска целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру Харькова и области. Ударам подверглись критически важные объекты, что создает угрозу теплу и электроснабжению в период сильных морозов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"Повреждения действительно серьезные, но все службы работают круглосуточно, чтобы восстановить энергоснабжение", - отметил руководитель области.
Специалисты ГСЧС, энергетики и медики экстренной помощи немедленно выезжают на места, чтобы сохранить тепло и электричество для тысяч семей.
"Ваша работа - это свет в домах и тепло в домах харьковчан", - поблагодарил Снегубов всех, кто восстанавливает энергетическую инфраструктуру города.
Жителей призывают внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и беречь себя и близких.
Обстрелы Харькова 17 января
Напомним, что в ночь на 17 января Россия нанесла массированный удар по Украине с помощью 115 дронов-ударников с разных направлений. Силы ПВО сбили 96 беспилотников, однако 16 дронов попали в 11 локаций, а обломки сбитых дронов упали еще на двух объектах.
В частности, в Харькове ночью произошел взрыв неустановленного происхождения в многоэтажном доме, есть жертвы и пострадавшие.
Также днем российские войска атаковали критическую инфраструктуру Харькова, в результате чего пострадали три человека. Оккупанты нанесли удары по городу вероятно используя РСЗО "Торнадо".
Вечером 17 января россияне в очередной раз атаковали Харьков, зафиксировано по меньшей мере два попадания. РФ регулярно атакует Харьков, применяя для своих ударов дроны, ракеты, авиабомбы и не только.