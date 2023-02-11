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Росія тримає у Чорному морі десяток кораблів: серед них є ракетоносії

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Україна, Субота 11 лютого 2023 13:40
Росія тримає у Чорному морі десяток кораблів: серед них є ракетоносії Фото: Росія вивела у Чорне море два ракетоносії (скриншот youtube)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні, 11 лютого, вивела у Чорне море більше десятка кораблів. На бойовому чергуванні знаходяться два ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 11 кораблів. Серед них два носії ракет, загальний залп яких 16 "Калібрів".

У Середземному морі РФ продовжує тримати 10 кораблів, з них п'ять ракетоносіїв, загальний залп - 72 ракети. В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора Росія випустила по Україні більше сотні ракет різних типів. Українські захисники збили 61 ракету.

Внаслідок вчорашніх атак ворога в Україні поранення отримали 12 осіб.

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