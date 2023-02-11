ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки ракет та дронів-камікадзе росіяни випустили вчора по Україні: відповідь Генштабу

Новость на русском →
Субота 11 лютого 2023 07:10
Скільки ракет та дронів-камікадзе росіяни випустили вчора по Україні: відповідь Генштабу Фото: війська РФ минулої доби випустили по території України 106 ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Минулої доби російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Усього за день окупанти випустили 106 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що під час обстрілу ворог застосував 32 зенітні керовані ракети С-300 і 74 крилаті ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено силами ППО.

Крім того, окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 із них із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". Завдяки злагодженій роботі підрозділів ЗСУ 22 дрони збиті.

Нагадаємо, що українські захисники збили 9 російських ракет над Львівською областю під час масованої атаки 10 лютого. При цьому внаслідок атаки в області також є пошкодження.

Також ми писали, що російські військові вночі 10 лютого завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Вторгнення Росії до України ракетный удар
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм