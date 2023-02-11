Скільки ракет та дронів-камікадзе росіяни випустили вчора по Україні: відповідь Генштабу

Минулої доби російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Усього за день окупанти випустили 106 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що під час обстрілу ворог застосував 32 зенітні керовані ракети С-300 і 74 крилаті ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено силами ППО. Крім того, окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 із них із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". Завдяки злагодженій роботі підрозділів ЗСУ 22 дрони збиті.