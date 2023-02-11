ua ru
Сб, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия держит в Черном море десяток кораблей: среди них есть ракетоносители

Новина українською →
Украина, Суббота 11 февраля 2023 13:40
Россия держит в Черном море десяток кораблей: среди них есть ракетоносители Фото: Россия вывела в Черное море два ракетоносителя (скриншот youtube)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня, 11 февраля, вывела в Черное море более десятка кораблей. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 11 кораблей. Среди них два носителя ракет, общий залп которых 16 "Калибров".

В Средиземном море РФ продолжает держать 10 кораблей, из них пять ракетоносителей, общий залп - 72 ракеты. В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано.

Напомним, вчера Россия выпустила по Украине более сотни ракет разных типов. Украинские защитники сбили 61 ракету.

В результате вчерашних атак врага в Украине ранения получили 12 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ракети Война в Украине
NEWS
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм