Россия держит в Черном море десяток кораблей: среди них есть ракетоносители

Россия сегодня, 11 февраля, вывела в Черное море более десятка кораблей. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 11 кораблей. Среди них два носителя ракет, общий залп которых 16 "Калибров".

В Средиземном море РФ продолжает держать 10 кораблей, из них пять ракетоносителей, общий залп - 72 ракеты. В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано.

Напомним, вчера Россия выпустила по Украине более сотни ракет разных типов. Украинские защитники сбили 61 ракету.

В результате вчерашних атак врага в Украине ранения получили 12 человек.

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