В Україні 12 осіб постраждали через вчорашні атаки Росії, - ДСНС

Внаслідок вчорашніх атак Росії поранення отримали 12 осіб. Рятувальники за минулу добу здійснили більше сотні виїздів для ліквідації наслідків обстрілів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Через вчорашні атаки в Україні пошкоджено 58 об'єктів, серед яких переважно житлові будинки. Також через дії росіян постраждало 12 осіб.

"Підрозділами ДСНС з початку доби 10 лютого було здійснено 168 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів. Наші спеціалісти ліквідували 16 пожеж та надали психологічну допомогу 172 особам", - повідомив голова ДСНС Сергій Крук.

До ліквідації наслідків обстрілів долучили 450 рятувальників та близько 100 одиниць техніки.

Фото: внаслідок вчорашніх атак постраждало 12 українців (t.me/dsns_telegram)