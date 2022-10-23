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Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 суден

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Україна, Неділя 23 жовтня 2022 16:25
Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 суден Фото: РФ тримає в морі 17 кораблів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Станом на 23 жовтня росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 кораблів та катерів, серед яких є носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook пресслужби командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

Повідомляється, що в Чорному морі 2 носії КРМБ "Калібр" загальний залп яких складає 24 ракети та діють в інтересах нанесення ракетних ударів по Україні.

Крім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 ворожих кораблів та катерів, а в Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 13 кораблів, в тому числі 5 носіїв КРМБ “Калібр" з сумарним залпом в 76 ракет.

За добу в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря - 33 судна, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 49 суден, з них 10 суден рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 жовтня у Чорному морі угруповання військового флоту ворога збільшилося протягом дня з 10 до 14 ракетоносіїв. Наразі загальна кількість готових до пуску ракет класу "Калібр" може перевищувати 30 штук.

Раніше військові повідомляли, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах залишаються актуальними, особливо у районах, що доступні для ураження з боку агресора.

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