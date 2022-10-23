Россия держит на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях 17 судов

По состоянию на 23 октября Россия держит на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях 17 кораблей и катеров, среди которых есть носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook прессслужбы командования Военно-Морских Сил ВСУ.

Сообщается, что в Черном море 2 носителя КРМБ "Калибр" общий залп которых составляет 24 ракеты и действуют в интересах нанесения ракетных ударов по Украине.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 вражеских кораблей и катеров, а в Средиземном море враг удерживает группировку численностью 13 кораблей, в том числе 5 носителей КРМБ "Калибр" с суммарным залпом в 76 ракет.

За сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Черному морю - 33 судна, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю - 49 судов, из них 10 судов двигалось из пролива Босфор.