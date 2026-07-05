Росія три доби поспіль атакувала заправки та видобувний об'єкт "Укрнафти"

Наслідки ворожих ударів

Ворожі атаки тривали з вівторка, 2 липня, по неділю, 5 липня 2026 року. Під ударом опинилися виробничий об'єкт видобутку та три автозаправні комплекси державної мережі, які забезпечують пальним прифронтові громади.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також зафіксовано значні руйнування споруд та пошкодження обладнання.

"Росія вкотре демонструє, що її цілями є цивільна інфраструктура, зокрема і та, що забезпечує життя прифронтових громад", - наголосили в компанії.

Фото: наслідки атаки РФ на об'єкти "Укрнафти" (facebook.com/bogdan.kukura.page)

Хронологія атак по регіонах

Російські війська використовували для ударів безпілотники:

Сумщина - 5 липня два реактивні БПлА поцілили у виробничий об'єкт видобутку на одному з родовищ. Спалахнула пожежа, люди не постраждали, але обладнання зазнало серйозних пошкоджень.

- 5 липня два реактивні БПлА поцілили у виробничий об'єкт видобутку на одному з родовищ. Спалахнула пожежа, люди не постраждали, але обладнання зазнало серйозних пошкоджень. Дніпропетровщина - 3 липня дрон типу Shahed вдарив по в'їзду на АЗК. Пошкоджено лінію електропередач, персонал та клієнти вціліли.

- 3 липня дрон типу Shahed вдарив по в'їзду на АЗК. Пошкоджено лінію електропередач, персонал та клієнти вціліли. Миколаївщина - 2 липня вдень ударний безпілотник влучив у навіс над паливно-роздавальною колонкою АЗК. Загинула одна людина, двоє отримали поранення (серед них помічник оператора). Будівлю зруйновано, згоріли автомобілі.

- 2 липня вдень ударний безпілотник влучив у навіс над паливно-роздавальною колонкою АЗК. Загинула одна людина, двоє отримали поранення (серед них помічник оператора). Будівлю зруйновано, згоріли автомобілі. Харківщина - у ніч на 2 липня три "Шахеди" повністю зруйнували будівлю та наземне обладнання іншого АЗК. Обійшлося без жертв.

"Ми відновлюємо пошкоджені об’єкти там, де це можливо, щоб забезпечити пальним людей там, де це потрібно найбільше, в тому числі - на прифронтових територіях", - заявив Богдан Кукура.