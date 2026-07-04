Газовидобувний об’єкт "Нафтогазу" на Полтавщині зупинив роботу через удар РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Сьогодні вранці російські дрони завдали удару по одному з газовидобувних активів "Групи Нафтогаз" у Полтавській області. Після атаки на об’єкті виникла пожежа", - повідомили у компанії.

Там зазначили, що роботу підприємства зупинено, оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо.

Усі працівники вчасно перейшли в укриття та не постраждали.

Фото: росіяни атакували газовидобувний об’єкт "Нафтогазу" на Полтавщині (t.me/NaftogazUA)

"Цей об’єкт уже неодноразово ставав ціллю російських атак. Ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону", - додали у "Нафтогазі".