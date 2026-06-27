Росіяни два дні поспіль били балістикою та дронами по об'єктах "Нафтогазу"

Під масовану атаку РФ потрапили об'єкти газовидобувної інфраструктури на Полтавщині та Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

За його словами, за останні два дні росіяни випустили по об'єктах компанії щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні дрони.

Унаслідок одного з обстрілів пошкоджень зазнав вахтовий автобус, який перевозив працівників виробничого об'єкта. Постраждалих серед людей немає.

"Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки", - зазначив Корецький.

У "Нафтогазі" зазначили, що завдяки системним заходам безпеки вдалося уникнути жертв і поранених серед працівників.