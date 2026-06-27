Росіяни два дні поспіль били балістикою та дронами по об'єктах "Нафтогазу"
Під масовану атаку РФ потрапили об'єкти газовидобувної інфраструктури на Полтавщині та Харківщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.
За його словами, за останні два дні росіяни випустили по об'єктах компанії щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні дрони.
Унаслідок одного з обстрілів пошкоджень зазнав вахтовий автобус, який перевозив працівників виробничого об'єкта. Постраждалих серед людей немає.
"Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки", - зазначив Корецький.
У "Нафтогазі" зазначили, що завдяки системним заходам безпеки вдалося уникнути жертв і поранених серед працівників.
Росія продовжує системно атакувати енергетичну інфраструктуру України.
Так, 24 червня під ударом російських дронів опинилися автозаправні комплекси "Укрнафти" у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях, а також виробничі об'єкти компанії на Полтавщині.
Внаслідок однієї з атак важкі поранення отримала працівниця АЗК, а на газовидобувних і газозберігальних об'єктах зафіксували суттєві пошкодження.