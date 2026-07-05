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Россия трое суток подряд атаковала заправки и добывающий объект "Укрнафты"

21:00 05.07.2026 Вс
2 мин
Целью врага снова стала гражданская инфраструктура
aimg Сергей Козачук
Фото: последствия атаки РФ на объекты "Укрнафты" (facebook.com/bogdan.kukura.page)

Российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам компании "Укрнафта". В результате вражеских атак повреждены производственные мощности, разрушены автозаправочные комплексы и погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу компании "Укрнафта" и заявление директора Богдана Кукуры.

Последствия вражеских ударов

Вражеские атаки продолжались со вторника, 2 июля, по воскресенью, 5 июля 2026 года. Под ударом оказались производственный объект добычи и три автозаправочных комплекса государственной сети, обеспечивающие горючим прифронтовые общины.

В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения. Также зафиксированы значительные разрушения сооружений и повреждение оборудования.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что ее целями является гражданская инфраструктура, в том числе и обеспечивающая жизнь прифронтовых общин", - подчеркнули в компании.

Фото: последствия атаки РФ на объекты "Укрнафты" (facebook.com/bogdan.kukura.page)

Хронология атак по регионам

Российские войска использовали для ударов беспилотники:

  • Сумщина - 5 июля два реактивных БПлА попали в производственный объект добычи на одном из месторождений. Вспыхнул пожар, люди не пострадали, но оборудование получило серьезные повреждения.
  • Днепропетровщина - 3 июля дрон типа Shahed ударил по въезду на АЗК. Повреждена линия электропередач, персонал и клиенты уцелели.
  • Николаевщина - 2 июля днем ударный беспилотник попал в навес над топливно-раздаточной колонкой АЗК. Погиб один человек, двое получили ранения (в их числе помощник оператора). Здание разрушено, сгорели автомобили.
  • Харьковщина - в ночь на 2 июля три "Шахеда" полностью разрушили здание и наземное оборудование другого АЗК. Обошлось без жертв.

"Мы восстанавливаем поврежденные объекты там, где это возможно, чтобы обеспечить горючим людей там, где это нужно больше всего, в том числе – на прифронтовых территориях", - заявил Богдан Кукура.

Удары по объектам "Нефтегаза"

Напомним, что это уже далеко не первая попытка российских войск уничтожить газодобывающую инфраструктуру Украины. В частности, ранее россияне два дня подряд атаковали производственные объекты группы "Нефтегаз" на Полтавщине и Харьковщине.

В ходе этих обстрелов враг выпустил по меньшей мере четыре баллистические ракеты, в том числе с опасной кассетной боевой частью, а также ударные беспилотники. Несмотря на серию мощных ударов, худшего сценария тогда удалось избежать.

Кроме того, недавно российские дроны снова попали в газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине, из-за чего вспыхнул пожар. Тогда предприятие было вынуждено временно остановить свою работу по оценке масштабов разрушений, а его работники пережидали атаку в укрытиях.

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