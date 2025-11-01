Росія тоне в кризі: розвідка зафіксувала системний обвал економіки

Російська економіка досягла точки, коли навіть офіційна статистика не здатна приховати глибину кризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
За даними СЗР, сумарний прибуток російських підприємств за січень–серпень 2025 року скоротився на 8,3%. Це свідчить про стрімке згортання бізнес-активності.
Кредитний ринок також демонструє втрату довіри: частка проблемних позичальників серед юросіб сягнула 23%, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої борги. Це означає, що корпоративний сектор фактично втратив фінансову стійкість.
Ситуація у вугільній промисловості, яка донедавна була одним із ключових джерел валютних надходжень РФ, погіршується. Частка збиткових підприємств зросла до 67%, а сукупні збитки за вісім місяців року сягнули 263,2 млрд рублів. Лише за серпень вони збільшилися на понад 38 млрд. Прибутки впали удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 раза. Колись прибуткова галузь перетворюється на фінансовий баласт для російського бюджету.
Не краща ситуація й у секторі послуг. Зокрема, "Пошта Росії" зафіксувала падіння доходів від основних послуг на 4,5%, а від фінансового посередництва - на 9,3%. Валова прибутковість компанії скоротилася у 2,5 раза, а збитки від продажів збільшилися у 5,7 раза - до 10,7 млрд рублів.
Попри офіційні заяви про “зміни в операційному середовищі”, фінансові показники свідчать про інше: короткострокові зобов’язання перевищують оборотні активи на 25,6 млрд рублів, що у п’ять разів більше, ніж торік. За оцінкою СЗР, це ознаки глибокої ліквідної кризи.
Один із промислових флагманів РФ - "Норнікель" - також демонструє спад. За дев’ять місяців 2025 року чистий прибуток компанії впав на 39%, тоді як витрати зросли на 34%. Падіння виробництва нікелю, міді, паладію та платини підтверджує втрату позицій на світовому ринку.
Не кращі справи і в енергетичному секторі. "Газпром", який десятиліттями був головним донором російського бюджету, за дев’ять місяців зафіксував чистий збиток у 170,3 млрд рублів.
"Для компанії, котра мала гарантувати стабільність, це не просто провал - це стратегічний обвал", - зазначають у СЗР.
Проблеми не оминають і транспортну сферу. Акціонерне товариство “РЖД” повідомило про збиток у 4,2 млрд рублів, що лише підкреслює загальну тенденцію занепаду російської економіки.
Російська економіка продовжує втрачати стійкість на тлі затяжної війни проти України та дії міжнародних санкцій. Ключові галузі демонструють спад, а банківський сектор готується до можливої державної підтримки, аби уникнути колапсу.
Ще 4 вересня глава "Сбербанку" Герман Греф визнав, що у другому кварталі 2025 року економічне зростання в Росії фактично зупинилося.
Міжнародний валютний фонд раніше прогнозував, що після короткочасного “військового буму” російська економіка повернеться до стагнації й продовжить втрачати позиції порівняно як із розвиненими державами, так і з країнами, що розвиваються.
Згідно з липневим прогнозом МВФ, у 2025 році зростання ВВП Росії сповільниться до 0,9%, а у 2026-му - до 1,0%. Для порівняння, у 2024 році показник становив 4,1%.
Попри спроби влади демонструвати "економічну стабільність", за оцінками аналітиків, Росія нині витрачає на війну проти України близько половини державного бюджету, що лише поглиблює внутрішню кризу.