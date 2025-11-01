По данным СВР, суммарная прибыль российских предприятий за январь-август 2025 года сократилась на 8,3%. Это свидетельствует о стремительном сворачивании бизнес-активности.

Кредитный рынок также демонстрирует потерю доверия: доля проблемных заемщиков среди юрлиц достигла 23%, а около 165 тысяч компаний уже не способны обслуживать свои долги. Это означает, что корпоративный сектор фактически потерял финансовую устойчивость.

Угольная отрасль

Ситуация в угольной промышленности, которая до недавнего времени была одним из ключевых источников валютных поступлений РФ, ухудшается. Доля убыточных предприятий выросла до 67%, а совокупные убытки за восемь месяцев года достигли 263,2 млрд рублей. Только за август они увеличились более чем на 38 млрд. Прибыль упала вдвое, тогда как убытки выросли в 2,6 раза. Некогда прибыльная отрасль превращается в финансовый балласт для российского бюджета.

Сфера услуг

Не лучше ситуация и в секторе услуг. В частности, "Почта России" зафиксировала падение доходов от основных услуг на 4,5%, а от финансового посредничества - на 9,3%. Валовая прибыльность компании сократилась в 2,5 раза, а убытки от продаж увеличились в 5,7 раза - до 10,7 млрд рублей.

Несмотря на официальные заявления об "изменениях в операционной среде", финансовые показатели говорят о другом: краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на 25,6 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в прошлом году. По оценке СВР, это признаки глубокого ликвидного кризиса.

Металлургия

Один из промышленных флагманов РФ - "Норникель" - также демонстрирует спад. За девять месяцев 2025 года чистая прибыль компании упала на 39%, тогда как расходы выросли на 34%. Падение производства никеля, меди, палладия и платины подтверждает потерю позиций на мировом рынке.

Энергетика

Не лучше дела и в энергетическом секторе. "Газпром", который десятилетиями был главным донором российского бюджета, за девять месяцев зафиксировал чистый убыток в 170,3 млрд рублей.

"Для компании, которая должна была гарантировать стабильность, это не просто провал - это стратегический обвал", - отмечают в СВР.

Транспорт

Проблемы не обходят стороной и транспортную сферу. Акционерное общество "РЖД" сообщило об убытке в 4,2 млрд рублей, что лишь подчеркивает общую тенденцию упадка российской экономики.