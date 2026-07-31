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Росія на тлі паливної кризи почала імпортувати бензин із Марокко, - Reuters

16:15 31.07.2026 Пт
1 хв
Пальне вже розвантажується у російському Мурманську
aimg Валерій Ульяненко
Фото: нафтовий танкер (Getty Images)

Росія імпортувала морем партію бензину АІ-92 обсягом близько 30 тисяч метричних тонн із Марокко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела у галузі розповіли, що танкер під прапором Панами завантажив пальне у марокканському порту Танжер у середині липня і зараз розвантажує його в російському арктичному порту Мурманськ.

Постачальником виступила компанія Lukoil, додали джерела.

Дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі (SPIMEX) свідчать, що бензин АІ-92 пропонується для залізничного постачання зі станції Кола, яка обслуговує порт Мурманськ.

Нагадаємо, протягом останніх двох місяців українські дрони вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. У результаті дефіцит пального відчули близько 50 мільйонів жителів РФ.

Атаки по російських НПЗ у глибокому тилу спричинили не лише перебої з пальним на АЗС, а й почали негативно впливати на російську економіку. Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що паливна криза вже відбивається на вартості товарів і послуг.

Наявність проблем із забезпеченням пальним визнав і російський диктатор Володимир Путін. Водночас він стверджує, що ситуація нібито "не є критичною".

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Російська ФедераціяМароккоБензин