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Россия на фоне топливного кризиса начала импортировать бензин из Марокко, - Reuters

16:15 31.07.2026 Пт
1 мин
Топливо уже разгружается в российском Мурманске
aimg Валерий Ульяненко
Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

Россия импортировала по морю партию бензина АИ-92 объемом около 30 тысяч метрических тонн из Марокко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники в отрасли рассказали, что танкер под флагом Панамы загрузил горючее в марокканском порту Танжер в середине июля и сейчас разгружает его в российском арктическом порту Мурманск.

Поставщиком выступила компания Lukoil, добавили источники.

Данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (SPIMEX) свидетельствуют, что бензин АИ-92 предлагается для железнодорожных поставок со станции Кола, обслуживающей порт Мурманск.

Напомним, за последние два месяца украинские дроны вывели из строя около 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. В результате дефицит горючего почувствовали около 50 миллионов жителей РФ.

Атаки по российским НПЗ в глубоком тылу повлекли за собой не только перебои с горючим на АЗС, но и начали негативно влиять на российскую экономику. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что топливный кризис уже отражается на стоимости товаров и услуг.

Наличие проблем с обеспечением горючим признал и российский диктатор Владимир Путин. В то же время он утверждает, что ситуация якобы "не является критической".

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