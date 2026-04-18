Росія терміново збирає резервістів: що будуть охороняти від дронів ЗСУ

Росія змушена формувати нові військові підрозділи для захисту своїх стратегічних нафтових портів від атак безпілотників. Влада Ленінградської області оголосила терміновий набір резервістів для оборони терміналів Усть-Луга та Приморськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання Independent .

Губернатор Олександр Дрозденко підтвердив, що нові підрозділи будуть розгорнуті "на території підприємств та критично важливої ​​інфраструктури". Він уникає згадок про Україну, проте заявив, що на нараді федеральних та силових структур було "вирішено, що захист неба над Ленінградською областю від атак дронів має бути посилений".

Кількість українських атак російську інфраструктуру зросла вдвічі. За березень перехоплено 11 211 українських безпілотників, стверджують пропагандисти РФ. У лютому цей показник був значно меншим.

Резервістам пропонують підписати контракт від двох місяців до кількох років і головним їх завданням буде "виявлення та знищення повітряних цілей над портами". Проте будь-який контракт з МО РФ автоматично продовжується до моменту закінчення так званої "часткової мобілізації", яку Путін так і не скасував.

Погрози Європі та "список цілей" Медведєва

Видання зазначає, що російське Міноборони опублікувало список європейських заводів, на яких, нібито, виробляють дрони для ЗСУ. У переліку опинилися потужності у Британії, Німеччині, Польщі та ще низці країн.

Дмитро Медведєв, колишній президент РФ, уже встиг виступити з погрозами у мережі X. Він назвав ці підприємства "потенційними цілями".

Речник Путіна Дмитро Пєсков теж не став заперечувати можливість ударів по Європі. Він лише зазначив, що ці країни стають прямими учасниками конфлікту.

"Ці країни дедалі більше безпосередньо залучені до конфлікту, до війни навколо України", - заявив Пєсков.