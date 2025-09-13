Росія не така як колись, в Європі кажуть, що "надеруть їй дупу", - Келлог

"Українці спромоглися значно скоротити російську потугу. Росія вже не та, що була колись. Європейці зараз посилюються, і я б на місці Путіна перестав нагадувати їм про свою ядерну зброю, бо така ж є в Британії, Франції, не кажучи вже про Сполучені Штати", - зазначив Келлог.

Він відзначив, що дивлячись на Європу, можна сказати, що війна вже точиться на кордонах.

"Ми обговорювали російських військових і прозвучала фраза "та ми все ж таки надеремо їм дупи". Не такі вже вони потужні, як вони б хотіли вважатися. Так, у них сильна армія, але не така сильна, як вони заявляють про себе", - додав він.