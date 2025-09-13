Россия не такая как прежде, в Европе говорят, что "надерут ей задницу", - Келлог

Российская армия уже не имеет той силы, которую приписывает себе, а европейские государства готовы дать отпор Кремлю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.
"Украинцы смогли значительно сократить российскую мощь. Россия уже не та, что была когда-то. Европейцы сейчас усиливаются, и я бы на месте Путина перестал напоминать им о своем ядерном оружии, потому что такое же есть в Британии, Франции, не говоря уже о Соединенных Штатах", - отметил Келлог.
Он отметил, что глядя на Европу, можно сказать, что война уже идет на границах.
"Мы обсуждали российских военных и прозвучала фраза "и мы все же надерем им задницы". Не такие уж они мощные, как они бы хотели считаться. Да, у них сильная армия, но не такая сильная, как они заявляют о себе", - добавил он.
Напомним, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что одним из возможных вариантов завершения войны может стать замораживание боевых действий вдоль линии фронта.
В то же время сам Владимир Зеленский не исключил так называемого "корейского сценария" после завершения войны. По его словам, российский диктатор Владимир Путин боится как успеха Украины на поле боя, так и ее дальнейшего вступления в Европейский Союз.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров озвучил условия для установления "длительного мира". Конечно же они полностью совпадают с тем, что ранее озвучивал Путин.
Более того, Зеленский отметил, что территориальные уступки Путину в Украине приведут войну в Европу.