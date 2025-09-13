Россия не такая как прежде, в Европе говорят, что "надерут ей задницу", - Келлог

"Украинцы смогли значительно сократить российскую мощь. Россия уже не та, что была когда-то. Европейцы сейчас усиливаются, и я бы на месте Путина перестал напоминать им о своем ядерном оружии, потому что такое же есть в Британии, Франции, не говоря уже о Соединенных Штатах", - отметил Келлог.

Он отметил, что глядя на Европу, можно сказать, что война уже идет на границах.

"Мы обсуждали российских военных и прозвучала фраза "и мы все же надерем им задницы". Не такие уж они мощные, как они бы хотели считаться. Да, у них сильная армия, но не такая сильная, как они заявляют о себе", - добавил он.