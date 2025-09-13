Россия не такая как прежде, в Европе говорят, что "надерут ей задницу", - Келлог

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Украинцы смогли значительно сократить российскую мощь. Россия уже не та, что была когда-то. Европейцы сейчас усиливаются, и я бы на месте Путина перестал напоминать им о своем ядерном оружии, потому что такое же есть в Британии, Франции, не говоря уже о Соединенных Штатах", - отметил Келлог.

Он отметил, что глядя на Европу, можно сказать, что война уже идет на границах.

"Мы обсуждали российских военных и прозвучала фраза "и мы все же надерем им задницы". Не такие уж они мощные, как они бы хотели считаться. Да, у них сильная армия, но не такая сильная, как они заявляют о себе", - добавил он.