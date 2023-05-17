Росія та Іран зміцнюють двосторонню військово-економічну співпрацю, - ISW

Посол Ірану в РФ Казем Джалалі оголосив про підписання між країнами угоди щодо будівництва залізничної лінії Решт-Астара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що ця угода прискорить завершення іранського проекту коридору Північ-Південь, добудувавши 162-кілометрову ділянку між іранськими містами Решт та Астара і таким чином створивши пряме сполучення між Санкт-Петербургом та Перською затокою.

Завершення будівництва цього сектора було давньою метою Ірану. І Росія, і Іран роблять додаткові кроки для подальшого розвитку двостороннього військового співробітництва. Так, РФ прагне закупити додаткові безпілотники в Ірані після того, як використала більшу частину БПЛА, закуплених із серпня 2022 року, для атак на українську інфраструктуру.

Іранські ЗМІ також повідомили, що наступного тижня Іран отримає першу партію російських винищувачів Су-35. Експерти ISW зауважили, що Москва, швидше за все, продовжить реалізацію взаємовигідних військово-економічних програм, щоб забезпечити постійну матеріальну підтримку Іраном вторгнення РФ до України.

Ключові висновки ISW: