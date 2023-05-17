Россия и Иран укрепляют двухстороннее военно-экономическое сотрудничество, - ISW

Посол Ирана в РФ Казем Джалали объявил о подписании между странами соглашения о строительстве железнодорожной линии Решт-Астара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что это соглашение ускорит завершение иранского проекта коридора Север-Юг, достроив 162-километровый участок между иранскими городами Решт и Астара и таким образом создав прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Персидским заливом.

Завершение строительства этого сектора было давней целью Ирана. И Россия, и Иран предпринимают дополнительные шаги для дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества. Так, РФ стремится закупить дополнительные беспилотники в Иране после того, как использовала большую часть из БПЛА, закупленных с августа 2022 года, для атак на украинскую инфраструктуру.

Иранские СМИ также сообщили, что на следующей неделе Иран получит первую партию российских многоцелевых истребителей Су-35. Эксперты ISW отметили, что Москва, скорее всего, продолжит реализацию взаимовыгодных военно-экономических программ, чтобы обеспечить постоянную материальную поддержку Ираном вторжения РФ в Украину.

Ключевые выводы ISW: