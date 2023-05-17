ua ru
Ср, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия и Иран укрепляют двухстороннее военно-экономическое сотрудничество, - ISW

Новина українською →
Вашингтон, Среда 17 мая 2023 02:33
Россия и Иран укрепляют двухстороннее военно-экономическое сотрудничество, - ISW Фото: Россия и Иран укрепляют двухстороннее сотрудничество (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Посол Ирана в РФ Казем Джалали объявил о подписании между странами соглашения о строительстве железнодорожной линии Решт-Астара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что это соглашение ускорит завершение иранского проекта коридора Север-Юг, достроив 162-километровый участок между иранскими городами Решт и Астара и таким образом создав прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Персидским заливом.

Завершение строительства этого сектора было давней целью Ирана. И Россия, и Иран предпринимают дополнительные шаги для дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества. Так, РФ стремится закупить дополнительные беспилотники в Иране после того, как использовала большую часть из БПЛА, закупленных с августа 2022 года, для атак на украинскую инфраструктуру.

Иранские СМИ также сообщили, что на следующей неделе Иран получит первую партию российских многоцелевых истребителей Су-35. Эксперты ISW отметили, что Москва, скорее всего, продолжит реализацию взаимовыгодных военно-экономических программ, чтобы обеспечить постоянную материальную поддержку Ираном вторжения РФ в Украину.

Ключевые выводы ISW:

  • Войска РФ, вероятно, усилили свои тактические наступательные действия в районе Бахмута.
  • Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин попытался преуменьшить информацию о своем сотрудничестве с украинской разведкой.
  • ФСБ предложила проект нормативного акта, который позволит сотрудникам проводить обыски без постановления суда.
  • Представители РФ закрыли еще одну украинскую евангельскую христианскую церковь в Мариуполе, вероятно, в рамках систематической кампании религиозных преследований на оккупированной Украине.
  • Сообщается, что российские силы перебрасывают дополнительные силы и технику из Беларуси для усиления своих позиций в Луганской области.
  • Войска РФ продолжали безуспешные наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная.
  • По состоянию на 16 мая российские войска добились незначительных успехов в Бахмуте и продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк.

Ранее в США заявили, что Россия и Иран значительно расширили свое оборонное сотрудничество.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Войска РФ ВСУ
NEWS
Уже не глава. Верховный суд прекратил полномочия Князева
Уже не глава. Верховный суд прекратил полномочия Князева
DAILY
Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина
Виталий НосачФотокорреспондент Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина