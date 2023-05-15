Росія та Іран розширили співпрацю у торгівлі озброєнням, - Кірбі
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія та Іран значно розширили свою оборонну співпрацю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, США бачать все більше ознак розширення співпраці Росії та Ірану. Така їх взаємодія допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також становитиме загрозу для сусідів Ірану.
У рамках співпраці Іран надає Росії безпілотники односторонньої дії. Попередньо, з початку серпня 2022 року РФ отримала їх понад 400.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ шукає можливість виробництва іранських дронів у Білорусі.
CNN повідомляло, що БПЛА Shahed-136, які атакують Україну, створені на вкрадених західних технологіях.
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