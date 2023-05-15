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Росія та Іран розширили співпрацю у торгівлі озброєнням, - Кірбі

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Росія, Понеділок 15 травня 2023 20:43
Росія та Іран розширили співпрацю у торгівлі озброєнням, - Кірбі Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія та Іран значно розширили свою оборонну співпрацю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, США бачать все більше ознак розширення співпраці Росії та Ірану. Така їх взаємодія допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також становитиме загрозу для сусідів Ірану.

У рамках співпраці Іран надає Росії безпілотники односторонньої дії. Попередньо, з початку серпня 2022 року РФ отримала їх понад 400.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ шукає можливість виробництва іранських дронів у Білорусі.

CNN повідомляло, що БПЛА Shahed-136, які атакують Україну, створені на вкрадених західних технологіях.

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