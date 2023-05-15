Росія та Іран розширили співпрацю у торгівлі озброєнням, - Кірбі

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія та Іран значно розширили свою оборонну співпрацю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, США бачать все більше ознак розширення співпраці Росії та Ірану. Така їх взаємодія допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також становитиме загрозу для сусідів Ірану.

У рамках співпраці Іран надає Росії безпілотники односторонньої дії. Попередньо, з початку серпня 2022 року РФ отримала їх понад 400.