Росія суттєво виснажила свій арсенал високоточної зброї та зазнала значних втрат в авіації, - ISW

У звіті ISW процитували заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 3 листопада, в якій мовиться про те, що українські захисники вже
"Міноборони Великої Британії
Водночас в Інституті вивчення війни навели слова представника ГУР Вадима Скібіцького. Розвідник розповів, що окупанти
Інші висновки ISW:
7 листопада міністерство оборони Росії виступило з рідкісною заявою у відповідь на обурення російських мілблогерів щодо повідомлень про значні втрати та погане командування 155-ї морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту.
Російська провоєнна фракція силовиків (включно з Євгеном Пригожиним і Рамзаном Кадировим) посилює свій вплив для просування особистих інтересів у Росії, а не для перемоги у війні.
Ймовірно, російські окупанти розпочали новий етап евакуації з Херсонської області.
Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватівському напрямку.
Російські джерела стверджували, що російські війська проводили обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на захід від Кремінної.
Російські джерела повідомили, що українські війська скупчуються на Херсонському напрямку.
Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.
Українські війська здійснили обмежені дії по блокуванню районів концентрації росіян у Запорізькій області.
Президент РФ Володимир Путін продовжував робити публічні заяви та підписав додаткові укази, щоб представити себе як вживає заходів для вирішення фундаментальних проблем із частковою мобілізацією в Росії.
Російські та окупаційні чиновники продовжують викрадати українських дітей, залякувати мирне населення та посилювати фільтраційні заходи.