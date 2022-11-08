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Росія суттєво виснажила свій арсенал високоточної зброї та зазнала значних втрат в авіації, - ISW

Фото: Росія виснажила свій арсенал високоточної зброї та зазнала значних втрат в авіації (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти за час повномасштабної війни проти України втратили щонайменше 278 літаків. Ворог також використав понад 80% своїх сучасних високоточних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті ISW процитували заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 3 листопада, в якій мовиться про те, що українські захисники вже

"Міноборони Великої Британії

Водночас в Інституті вивчення війни навели слова представника ГУР Вадима Скібіцького. Розвідник розповів, що окупанти

Інші висновки ISW:

  • 7 листопада міністерство оборони Росії виступило з рідкісною заявою у відповідь на обурення російських мілблогерів щодо повідомлень про значні втрати та погане командування 155-ї морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту.
  • Російська провоєнна фракція силовиків (включно з Євгеном Пригожиним і Рамзаном Кадировим) посилює свій вплив для просування особистих інтересів у Росії, а не для перемоги у війні.
  • Ймовірно, російські окупанти розпочали новий етап евакуації з Херсонської області.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватівському напрямку.
  • Російські джерела стверджували, що російські війська проводили обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на захід від Кремінної.
  • Російські джерела повідомили, що українські війська скупчуються на Херсонському напрямку.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.
  • Українські війська здійснили обмежені дії по блокуванню районів концентрації росіян у Запорізькій області.
  • Президент РФ Володимир Путін продовжував робити публічні заяви та підписав додаткові укази, щоб представити себе як вживає заходів для вирішення фундаментальних проблем із частковою мобілізацією в Росії.
  • Російські та окупаційні чиновники продовжують викрадати українських дітей, залякувати мирне населення та посилювати фільтраційні заходи.

Нагадаємо, Олексій Резніков розповів, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

До слова, у Пентагоні вказали, що США передадуть Україні сумарно вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

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Війна Росії проти України