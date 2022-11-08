RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия существенно истощила свой арсенал высокоточного оружия и понесла значительные потери в авиации, - ISW

Фото: Россия истощила свой арсенал высокоточного оружия и понесла значительные потери в авиации (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты за время полномасштабной войны против Украины потеряли по меньшей мере 278 самолетов. Враг также использовал более 80% своих современных высокоточных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете ISW процитировали заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от 3 ноября, в котором говорится, что украинские защитники уже

"Минобороны Великобритании

В то же время в Институте изучения войны привели слова представителя ГУР Вадима Скибицкого. Разведчик рассказал, что оккупанты

  • 7 ноября министерство обороны России выступило с редким заявлением в ответ на возмущение российских милблогеров по поводу сообщений о значительных потерях и плохом командовании 155-й морской пехотной бригады Тихоокеанского флота.
  • Российская провоенная фракция силовиков (включая Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова) усиливает свое влияние для продвижения личных интересов в России, а не для победы в войне.
  • Вероятно, российские оккупанты начали новый этап эвакуации из Херсонской области.
  • Российские источники утверждают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Сватовском направлении.
  • Российские источники утверждали, что российские войска проводили ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции к западу от Кременной.
  • Российские источники сообщили, что украинские войска скапливаются на Херсонском направлении.
  • Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута, в районе Авдеевки-Донецка и на западе Донецкой области.
  • Украинские войска совершили ограниченные действия по блокированию районов концентрации россиян в Запорожской области.
  • Президент РФ Владимир Путин продолжал делать публичные заявления и подписал дополнительные указы, чтобы представить себя как принимающий меры для решения фундаментальных проблем с частичной мобилизацией в России.
  • Российские и оккупационные чиновники продолжают похищать украинских детей, запугивать мирное население и усиливать фильтрационные меры.

Напомним, Алексей Резников рассказал, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

В Пентагоне указали, что США передадут Украине суммарно восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины