Россия существенно истощила свой арсенал высокоточного оружия и понесла значительные потери в авиации, - ISW

В отчете ISW процитировали заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от 3 ноября, в котором говорится, что украинские защитники уже
"Минобороны Великобритании
В то же время в Институте изучения войны привели слова представителя ГУР Вадима Скибицкого. Разведчик рассказал, что оккупанты
7 ноября министерство обороны России выступило с редким заявлением в ответ на возмущение российских милблогеров по поводу сообщений о значительных потерях и плохом командовании 155-й морской пехотной бригады Тихоокеанского флота.
Российская провоенная фракция силовиков (включая Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова) усиливает свое влияние для продвижения личных интересов в России, а не для победы в войне.
Вероятно, российские оккупанты начали новый этап эвакуации из Херсонской области.
Российские источники утверждают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Сватовском направлении.
Российские источники утверждали, что российские войска проводили ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции к западу от Кременной.
Российские источники сообщили, что украинские войска скапливаются на Херсонском направлении.
Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута, в районе Авдеевки-Донецка и на западе Донецкой области.
Украинские войска совершили ограниченные действия по блокированию районов концентрации россиян в Запорожской области.
Президент РФ Владимир Путин продолжал делать публичные заявления и подписал дополнительные указы, чтобы представить себя как принимающий меры для решения фундаментальных проблем с частичной мобилизацией в России.
Российские и оккупационные чиновники продолжают похищать украинских детей, запугивать мирное население и усиливать фильтрационные меры.