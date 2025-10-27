UA

Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія стягнула найбільше сил до Покровська, в місті тривають бої, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Покровськ - головна ціль для російських окупантів. Росія стягнула туди найбільше своїх ударних сил, в місті тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Він повідомив, що обговорив з військовими ситуацію у Покровську та сусідніх районах.

"Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль, саме Покровськ", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що кожен результат українських військових на цьому напрямку - результат для всієї України та захисту держави.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, українські захисники повідомляли, що ситуація у районі Покровської агломерації залишається складною. Окупанти намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії, застосовують безпілотники та керовані авіабомби у спробах перервати логістику Сил оборони.

Найскладніша ситуація наразі на півдні від Покровська. Росіяни активно намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону", де у них відсутній повний контроль.

У Покровську зараз продовжуються стрілецькі бої, активно працюють підрозділи безпілотних систем. Військові ЗСУ зупиняють контрдиверсійними заходами спроби окупантів просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові.

Зазначимо, у ДШВ повідомили, що в Покровську продовжуються міські бої з ворогом, яким вдалося увійти у місто, завдяки чисельній перевазі у силах та засобах.

Водночас українські захисники наголосили, що у росіян немає повноцінного контролю над жодним районом.

