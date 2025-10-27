Росія стягнула найбільше сил до Покровська, в місті тривають бої, - Зеленський

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, українські захисники повідомляли, що ситуація у районі Покровської агломерації залишається складною. Окупанти намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії, застосовують безпілотники та керовані авіабомби у спробах перервати логістику Сил оборони.

Найскладніша ситуація наразі на півдні від Покровська. Росіяни активно намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону", де у них відсутній повний контроль.

У Покровську зараз продовжуються стрілецькі бої, активно працюють підрозділи безпілотних систем. Військові ЗСУ зупиняють контрдиверсійними заходами спроби окупантів просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові.

Зазначимо, у ДШВ повідомили, що в Покровську продовжуються міські бої з ворогом, яким вдалося увійти у місто, завдяки чисельній перевазі у силах та засобах.

Водночас українські захисники наголосили, що у росіян немає повноцінного контролю над жодним районом.