Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, украинские защитники сообщали, что ситуация в районе Покровской агломерации остается сложной. Оккупанты пытаются окружить город, ведут штурмовые действия, применяют беспилотники и управляемые авиабомбы в попытках прервать логистику Сил обороны.

Самая сложная ситуация сейчас на юге от Покровска. Россияне активно пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону", где у них отсутствует полный контроль.

В Покровске сейчас продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения беспилотных систем. Военные ВСУ останавливают контрдиверсионными мероприятиями попытки оккупантов продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке.

Отметим, в ДШВ сообщили, что в Покровске продолжаются городские бои с врагом, которым удалось войти в город, благодаря численному превосходству в силах и средствах.

В то же время украинские защитники отметили, что у россиян нет полноценного контроля ни над одним районом.