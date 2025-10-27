RU

Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Покровск - главная цель для российских оккупантов. Россия стянула туда больше всего своих ударных сил, в городе продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Он сообщил, что обсудил с военными ситуацию в Покровске и соседних районах.

"Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются и в городе. Это у них главная цель, именно Покровск", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что каждый результат украинских военных на этом направлении - результат для всей Украины и защиты государства.

 

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, украинские защитники сообщали, что ситуация в районе Покровской агломерации остается сложной. Оккупанты пытаются окружить город, ведут штурмовые действия, применяют беспилотники и управляемые авиабомбы в попытках прервать логистику Сил обороны.

Самая сложная ситуация сейчас на юге от Покровска. Россияне активно пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону", где у них отсутствует полный контроль.

В Покровске сейчас продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения беспилотных систем. Военные ВСУ останавливают контрдиверсионными мероприятиями попытки оккупантов продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке.

Отметим, в ДШВ сообщили, что в Покровске продолжаются городские бои с врагом, которым удалось войти в город, благодаря численному превосходству в силах и средствах.

В то же время украинские защитники отметили, что у россиян нет полноценного контроля ни над одним районом.

