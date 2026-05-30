Росія створює "розумні" рої дронів: експерт розкрив загрозливу тактику атак

Чому рої дронів небезпечніші за ракети

На відміну від крилатих ракет, які слідують заздалегідь закладеному маршруту, сучасні безпілотники здатні гнучко адаптуватися до ситуації в небі. Завдяки впровадженню меш-зв'язку російські БПЛА можуть передавати інформацію один одному безпосередньо під час польоту, пояснив експерт

Як це працює? Якщо перші апарати у групі перехоплює українська мобільна вогнева група або дрон-перехоплювач, вони сповіщають оператора і дрони позаду. Для цього навіть є спеціальний чат-бот в Telegram.

"Наступні дрони змінюють свою траекторію, обходять саме це місце, тому що тут є загроза", - розповів Храпчинський.

Крім того, деякі модифікації "Шахедів" тепер комплектуються засобами радіоелектронної розвідки. Це дозволяє їм самостійно виявляти українські радіолокаційні станції чи системи РЕБ та наводитися на них за випромінюваним сигналом.

Новий підхід до протиповітряної оборони

За словами Храпчинського, класичне правило ППО "побачив і знищив" у протидії роям безпілотників вже не є ефективним. У сучасних російських атаках групи дронів мають чіткий розподіл ролей:

одні здійснюють безпосередню розвідку;

інші працюють виключно як ретранслятори зв'язку;

частина розрахована на протидію українській авіації, яка намагається їх збити.

Для ефективної боротьби Україні потрібна "розумна система ППО", яка першочергово вибиватиме саме ретранслятори.

Після втрати зв'язку такі безпілотники втрачають можливість маневрувати й перетворюються на звичайні баражуючі боєприпаси, які значно легше знищити, пояснив експерт.

"Рої дронів зараз - найперспективніші. Росіяни зараз на цьому шляху. Чи зможемо ми їх зупинити? Думаю, зможемо, бо у нас є певні пропозиції. Але наша протидія буде підштовхувати ворога до модернізації. Коли у них закінчаться спроможності, складно сказати. Мабуть, коли не буде можливості щось виробляти", - сказав він.

Використання побутових технологій у зброї

Як наголосив Храпчинський, сьогодні головна небезпека полягає у доступності сучасних технологій, адже Росія використовує для модернізації зброї навіть побутові комп'ютерні елементи. На основі цивільної техніки окупанти можуть створювати системи штучного інтелекту для військових потреб.

"Хтось використовує ШІ для того, щоб знайти ліки проти раку, а такі, як Росія, шукають засоби, щоб вбивати людей. Тому тут велика проблема саме в побутових елементах, які використовуються в війні", - резюмував експерт.