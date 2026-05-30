Россия создает "умные" рои дронов: эксперт раскрыл угрожающую тактику атак

11:46 30.05.2026 Сб
3 мин
Дроны "общаются" между собой во время полета. Как это меняет правила игры для нашей ПВО?
Фото: российские "умные" рои дронов способны обходить ПВО (Getty Images)

Россия активно модернизирует свои беспилотники и внедряет технологию роя. Это позволяет дронам менять маршруты прямо во время воздушных атак.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Анатолий Храпчинский.

Почему рои дронов опаснее ракет

В отличие от крылатых ракет, которые идут по заранее заложенному маршруту, современные беспилотники способны гибко адаптироваться к ситуации в небе. Благодаря внедрению меш-связи российские БПЛА могут передавать информацию друг другу непосредственно во время полета, пояснил эксперт

Как это работает? Если первые аппараты в группе перехватывает украинская мобильная огневая группа или дрон-перехватчик, они оповещают оператора и дроны позади. Для этого даже есть специальный чат-бот в Telegram.

"Следующие дроны меняют свою траекторию, обходят именно это место, потому что здесь есть угроза", - рассказал Храпчинский.

Кроме того, некоторые модификации "Шахедов" теперь комплектуются средствами радиоэлектронной разведки. Это позволяет им самостоятельно обнаруживать украинские радиолокационные станции или системы РЭБ и наводиться на них по излучаемому сигналу.

Новый подход к противовоздушной обороне

По словам Храпчинского, классическое правило ПВО "увидел и уничтожил" в противодействии роям беспилотников уже не является эффективным. В современных российских атаках группы дронов имеют четкое распределение ролей:

  • одни осуществляют непосредственную разведку;
  • другие работают исключительно как ретрансляторы связи;
  • часть рассчитана на противодействие украинской авиации, которая пытается их сбить.

Для эффективной борьбы Украине нужна "умная система ПВО", которая в первую очередь будет выбивать именно ретрансляторы.

После потери связи такие беспилотники теряют возможность маневрировать и превращаются в обычные барражирующие боеприпасы, которые значительно легче уничтожить, пояснил эксперт.

"Рои дронов сейчас - самые перспективные. Россияне сейчас на этом пути. Сможем ли мы их остановить? Думаю, сможем, потому что у нас есть определенные предложения. Но наше противодействие будет подталкивать врага к модернизации. Когда у них закончатся способности, сложно сказать. Видимо, когда не будет возможности что-то производить", - сказал он.

Использование бытовых технологий в оружии

Как отметил Храпчинский, сегодня главная опасность заключается в доступности современных технологий, ведь Россия использует для модернизации оружия даже бытовые компьютерные элементы. На основе гражданской техники оккупанты могут создавать системы искусственного интеллекта для военных нужд.

"Кто-то использует ИИ для того, чтобы найти лекарства против рака, а такие, как Россия, ищут средства, чтобы убивать людей. Поэтому здесь большая проблема именно в бытовых элементах, которые используются в войне", - резюмировал эксперт.

