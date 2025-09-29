У Литві зробили заяву щодо захисту від дронів: 100% гарантувати не можемо
Литва збирається найближчими роками витратити на протиповітряну оборону 500 мільйонів євро. Однак і цього не вистачить для 100-відсоткового захисту її повітряного простору.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова командувача Збройних сил країни Раймундаса Вайкшнораса, якого цитує LRT.
За його словами, спершу планується посилення прикордоння та стратегічних об'єктів. Водночас, наголосив він, Литва не може гарантувати повну безпеку повітряного простору, "як і всі країни НАТО".
Вайкшнорас зауважив, що повне покриття оборонних витрат потребує значно більше грошей. Він додав, що йдеться про 10% ВВП країни.
"Управління очікуваннями дуже важливе. Увага приділятиметься стратегічним об'єктам, а не тільки кордонам", - повідомив він.
За словами Вайкшнораса, литовські Збройні сили зроблять акцент на мобільності оборонних систем, що дозволить їм швидко переміщуватись за необхідності.
"Це дасть нам змогу виявляти об'єкти, що летять низько, і нейтралізувати їх", - наголосив командувач литовської армії.
Він додав, що у НАТО наразі немає єдиного рішення для виявлення й нейтралізації ворожих дронів. Вайкшнорас нагадав, що нещодавно було запущено операцію "Східний вартовий" для допомоги країнам, поки вони не створять національні системи.
Дрони над країнами ЄС
Нагадаємо, останніми тижнями зафіксовано хвилю вторгнення безпілотників над Данією, Польщею та Румунією. Крім того, російські винищувачі порушували повітряний простір Естонії.
27 вересня в Данії підтвердили, що вночі над кількома об'єктами Міністерства оборони помітили "невідомі дрони". За два дні до того безпілотники зафіксували над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скридструп.
29 вересня у Данії почалися спільні навчання "Крила оборони" за участі данських та українських військових, під час яких відбувається відпрацювання протидії ударним безпілотникам.