ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Безпілотники над аеропортом Мюнхена виявились військовими, - Bild

Субота 04 жовтня 2025 15:23
UA EN RU
Безпілотники над аеропортом Мюнхена виявились військовими, - Bild Фото: безпілотники над аеропортом Мюнхена виявились військовими, (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Безпілотники, які паралізували роботу аеропорту Мюнхена ввечері 3 жовтня, виявились військовими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Безпілотники, помічені в п'ятницю ввечері над аеропортом Мюнхена, були військовими розвідувальними дронами", - зазначили неназвані джерела виданню.

Повідомляється, що саме через кілька розвідувальних дронів вчора Мюнхенський аеропорт припиняв свою роботу.

Аеропорт Мюнхена закрили пізно ввечері через появу в його районі невідомих дронів. Відомо, що закриті були злітно-посадкові смуги. Усього довелось скасувати близько 20 рейсів.

Польоти дронів над країнами Європи

За останні два тижні у Польщі, Німеччині та інших країнах Європи було зафіксовано численні польоти невідомих дронів над військовими та інфраструктурними об'єктами.

Так, 9 вересня російські безпілотники залетіли до Польщі, а 19 вересня три винищувачі МіГ-31 перетнули кордон Естонії та перебували в небі над країною понад 12 хвилин. Цей інцидент став найсерйознішим за останні два десятиліття.

27 вересня безпілотники спостерігал в районі авіабази Ерланд у Норвегії. На цьому летовищі розміщено велику кількість винищувачів F-35, а останнім часом там відбувалися навчання НАТО.

Того ж дня дрони уже вдруге помітили в Данії, зокрема над аеропортами в Ольборзі, Есбьергзі, Сеннерборзі та в районі авіабази "Скрідструп".

У тоже час у компанії Ryanair вимагають збивати дрони, що загрожують аеропортам Європи. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі піддав критиці лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мюнхен Дрони
Новини
Серед поранених - діти: все, що відомо про подвійний удар РФ по потягах у Шостці
Серед поранених - діти: все, що відомо про подвійний удар РФ по потягах у Шостці
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим