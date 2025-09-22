Росія стала реальною загрозою для світового миру та безпеки, - глава МЗС Естонії

Необхідно спланувати колективний максимальний тиск на Росію. Адже вона стала реальною загрозою для світового миру та безпеки.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час засідання Радбезу ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Росія сама стала реальною загрозою для світового миру та безпеки", - сказав Цахкна.
Він закликав інших членів Радбезу ООН "спланувати колективний максимальний тиск на Росію, змусивши її до справедливого і тривалого миру в Україні та змусивши її відмовитися від своїх злочинних, неоколоніальних та імперських амбіцій".
Глава МЗС Естонії вважає, що в союзники можуть "притягнути Росію до відповідальності за її злочин агресії проти України, за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні нею з 2014 року, а також за постійні порушення міжнародних договорів і угод, які вона зобов'язалася дотримуватися".
"Безкарність, умиротворення та подальші поступки лише підбадьорять Путіна і призведуть до нових злочинів", - наголосив Цахкна.
Нагадаємо, вранці 19 вересня три російських винищувачі МІГ-31 порішили повітряний простір Естонії.
Інцидент стався над Фінською затокою, де російські літаки перебували там 12 хвилин.
У відповідь країна запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу.
У Москві заперечили факт порушення повітряного простору Естонії. У заяві російського міністерства йшлося, що винищувачі МіГ-31 здійснювали політ над нейтральними водами Балтійського моря, нібито дотримуючись визначеного маршруту та не заходячи в повітряний простір інших держав.
Водночас Міноборони Естонії оприлюднило карту маршруту трьох літаків, які майже 12 хвилин перебували у її повітряному просторі.
Як відомо, 23 вересня посли НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити порушення повітряного простору Естонії літаками РФ.