Росія стала реальною загрозою для світового миру та безпеки, - глава МЗС Естонії

"Росія сама стала реальною загрозою для світового миру та безпеки", - сказав Цахкна.

Він закликав інших членів Радбезу ООН "спланувати колективний максимальний тиск на Росію, змусивши її до справедливого і тривалого миру в Україні та змусивши її відмовитися від своїх злочинних, неоколоніальних та імперських амбіцій".

Глава МЗС Естонії вважає, що в союзники можуть "притягнути Росію до відповідальності за її злочин агресії проти України, за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні нею з 2014 року, а також за постійні порушення міжнародних договорів і угод, які вона зобов'язалася дотримуватися".

"Безкарність, умиротворення та подальші поступки лише підбадьорять Путіна і призведуть до нових злочинів", - наголосив Цахкна.