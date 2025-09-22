Россия стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности, - глава МИД Эстонии

Необходимо спланировать коллективное максимальное давление на Россию. Ведь она стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время заседания Совбеза ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Россия сама стала реальной угрозой для мирового мира и безопасности", - сказал Цахкна.
Он призвал других членов Совбеза ООН "спланировать коллективное максимальное давление на Россию, принудив ее к справедливому и длительному миру в Украине и заставив ее отказаться от своих преступных, неоколониальных и имперских амбиций".
Глава МИД Эстонии считает, что в союзники могут "привлечь Россию к ответственности за ее преступление агрессии против Украины, за военные преступления и преступления против человечности, совершенные ею с 2014 года, а также за постоянные нарушения международных договоров и соглашений, которые она обязалась соблюдать".
"Безнаказанность, умиротворение и дальнейшие уступки только подбодрят Путина и приведут к новым преступлениям", - подчеркнул Цахкна.
Напомним, утром 19 сентября три российских истребителя МИГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.
Инцидент произошел над Финским заливом, где российские самолеты находились там 12 минут.
В ответ страна запросила консультации с НАТО по статье 4 устава Альянса.
В Москве отрицают факт нарушения воздушного пространства Эстонии. В заявлении российского министерства говорилось, что истребители МиГ-31 совершали полет над нейтральными водами Балтийского моря, якобы придерживаясь определенного маршрута и не заходя в воздушное пространство других государств.
В то же время Минобороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех самолетов, которые почти 12 минут находились в ее воздушном пространстве.
Как известно, 23 сентября послы НАТО проведут встречу, чтобы обсудить нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами РФ.