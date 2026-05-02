Росія стала основним постачальником нафти до Сирії, - Reuters

Згідно з розрахунками агентства, які ґрунтуються на офіційних оголошеннях та даних відстеження суден на LSEG, MarineTraffic та Shipnext, постачання нафти з Росії до Сирії у 2026 році зросли на 75% до приблизно 60 000 барелів на день.

Ці обсяги займають незначну частку у російському експорті, але стали основними для Сирії, де внутрішній видобуток значно відстає від попиту.

Найбільше сирійське родовище аль-Омар у провінції Дейр-ез-Зор дає близько 5000 барелів на добу, а загальний видобуток країни у 2025 році становив приблизно 35 000 барелів на добу, що значно менше довоєнних 350 000.

При цьому потреби Сирії становлять 120 000-150 000 барелів на добу, тоді як додатково близько 50 000 барелів, за оцінками чиновників, надходять контрабандою з Лівану.

Росія у 2025 році поставила до Сирії 19 партій нафти обсягом 16,8 млн барелів (приблизно 46 000 барелів на добу), свідчать дані Kpler і одного з чиновників. Постачання здійснюються танкерами, які перебувають під західними санкціями.

До падіння режиму Асада у 2024 році основним продавцем нафти до країни був Іран, проте після зміни влади постачання припинилися.

Представник державної Сирійської нафтової компанії (SPC) повідомив, що Дамаск намагається диверсифікувати поставки і хотів укласти угоду з Туреччиною, але безуспішно.

Двоє аналітиків і троє сирійських чиновників заявили Reuters, що ця торгівля є наслідком економічної необхідності для Дамаска, а Москві дає вплив у країні, де вона зберігає дві військові бази.

Сирійсьий економіст Карам Шаара зазначив, що така торгівля може зробити енергетичний сектор Сирії вразливим до відновлення західних санкцій.