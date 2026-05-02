Росія стала основним постачальником нафти до Сирії, - Reuters

Росія стала основним постачальником нафти до Сирії, незважаючи на те, що вона переховує колишнього сирійського диктатора Башара Асада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з розрахунками агентства, які ґрунтуються на офіційних оголошеннях та даних відстеження суден на LSEG, MarineTraffic та Shipnext, постачання нафти з Росії до Сирії у 2026 році зросли на 75% до приблизно 60 000 барелів на день.
Ці обсяги займають незначну частку у російському експорті, але стали основними для Сирії, де внутрішній видобуток значно відстає від попиту.
Найбільше сирійське родовище аль-Омар у провінції Дейр-ез-Зор дає близько 5000 барелів на добу, а загальний видобуток країни у 2025 році становив приблизно 35 000 барелів на добу, що значно менше довоєнних 350 000.
При цьому потреби Сирії становлять 120 000-150 000 барелів на добу, тоді як додатково близько 50 000 барелів, за оцінками чиновників, надходять контрабандою з Лівану.
Росія у 2025 році поставила до Сирії 19 партій нафти обсягом 16,8 млн барелів (приблизно 46 000 барелів на добу), свідчать дані Kpler і одного з чиновників. Постачання здійснюються танкерами, які перебувають під західними санкціями.
До падіння режиму Асада у 2024 році основним продавцем нафти до країни був Іран, проте після зміни влади постачання припинилися.
Представник державної Сирійської нафтової компанії (SPC) повідомив, що Дамаск намагається диверсифікувати поставки і хотів укласти угоду з Туреччиною, але безуспішно.
Двоє аналітиків і троє сирійських чиновників заявили Reuters, що ця торгівля є наслідком економічної необхідності для Дамаска, а Москві дає вплив у країні, де вона зберігає дві військові бази.
Сирійсьий економіст Карам Шаара зазначив, що така торгівля може зробити енергетичний сектор Сирії вразливим до відновлення західних санкцій.
Водночас новий пакет антиросійських санкцій, який готує Європейський Союз, повинен заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє країні-агресорці отримувати доходи від нафти.