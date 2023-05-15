Росія спекулює на темі "зернової угоди", - Кислиця

"Огидно, що Росія все ще вдає, ніби вона програє в цій угоді. Я навіть не нагадуватиму Раді Безпеки про аморальність таких скарг з боку держави-агресора, яка була й залишається єдиною загрозою для поставок продовольства на Чорному морі", - сказав Кислиця.

За його словами, цьогоріч, в порівнянні з січнем-лютим 2022 року, експорт зерна із РФ виріс майже вдвічі.

"Тому ми вважаємо ці спекуляції спробою відбілити цілеспрямовані дії Росії, спрямовані на використання поставок продовольства як зброї, і закликаємо міжнародну спільноту дати рішучу відповідь", - додав він.

Крім цього, Кислиця сказав, що з 1 травня в день проводиться менше трьох інспекцій, тоді як раніше щодоби здійснювалось в середньому 6,6 перевірок.

"У квітні ми змогли експортувати через зерновий коридор менш як 3 млн тонн продукції, що становить лише половину наших можливостей сільськогосподарського експорту", - сказав Кислиця.

Також він нагадав членам Радбезу, що 18 травня - до якого діє "зернова угода" - це дата, яка визначена лише через позицію Росії.