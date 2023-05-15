UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія спекулює на темі "зернової угоди", - Кислиця

Фото: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Антон Малиновський

Росія шантажує інші країни зривом "зернової угоди" та спекулює на темі того, що нібито програє від її дії, тоді як насправді експорт зерна з РФ виріс вдвічі.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Огидно, що Росія все ще вдає, ніби вона програє в цій угоді. Я навіть не нагадуватиму Раді Безпеки про аморальність таких скарг з боку держави-агресора, яка була й залишається єдиною загрозою для поставок продовольства на Чорному морі", - сказав Кислиця.

За його словами, цьогоріч, в порівнянні з січнем-лютим 2022 року, експорт зерна із РФ виріс майже вдвічі.

"Тому ми вважаємо ці спекуляції спробою відбілити цілеспрямовані дії Росії, спрямовані на використання поставок продовольства як зброї, і закликаємо міжнародну спільноту дати рішучу відповідь", - додав він.

Крім цього, Кислиця сказав, що з 1 травня в день проводиться менше трьох інспекцій, тоді як раніше щодоби здійснювалось в середньому 6,6 перевірок.

"У квітні ми змогли експортувати через зерновий коридор менш як 3 млн тонн продукції, що становить лише половину наших можливостей сільськогосподарського експорту", - сказав Кислиця.

Також він нагадав членам Радбезу, що 18 травня - до якого діє "зернова угода" - це дата, яка визначена лише через позицію Росії.

Нагадаємо, 11 травня у Туреччині проходили переговори щодо продовження "зернової угоди". За підсумками обговорень турецьке Міноборони зазначало, що було погоджено продовження переговорів та "досягнуто певного прогресу".

Також ми писали, що Росія загрожує припинити існування "зернової угоди", якщо її вимоги не виконають. Після в ООН оголосили про спроби продовжити перемовини щодо угоди найближчими днями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридорООН