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"Зернова угода": Україна, Туреччина, ООН та РФ домовилися продовжити переговори

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Стамбул, Четвер 11 травня 2023 15:25
"Зернова угода": Україна, Туреччина, ООН та РФ домовилися продовжити переговори Фото: Міноборони Туреччини заявило про продовження переговорів щодо "зернової угоди" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися продовжити переговори щодо продовження "зернової угоди" найближчим часом. Турецька сторона оголосила про це за підсумками сьогоднішньої зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Туреччини.

"Сторони домовилися продовжити переговори за посередництва Туреччини у чотиристоронньому форматі, щоб зернова ініціатива продовжила свою ефективну діяльність у найближчий період", - йдеться в заяві.

При цьому Міноборони Туреччини зазначило, що переговори щодо продовження термінів дії угоди раніше "були корисними".

"Сторони висловили позитивний підхід щодо координації повернення наших торговельних суден та їх екіпажів, які застрягли в українських портах через конфліктні умови", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у середу, 10 травня, у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди".

Додамо, переговори заступників міністрів оборони України, Туреччини та Росії щодо продовження "зернової угоди" були заплановані на 5 травня, але їх перенесли.

Додамо, як нещодавно заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, "зернову угоду" можуть продовжити ще на два місяці.

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