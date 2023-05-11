"Зернова угода": Україна, Туреччина, ООН та РФ домовилися продовжити переговори

Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися продовжити переговори щодо продовження "зернової угоди" найближчим часом. Турецька сторона оголосила про це за підсумками сьогоднішньої зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Туреччини.

"Сторони домовилися продовжити переговори за посередництва Туреччини у чотиристоронньому форматі, щоб зернова ініціатива продовжила свою ефективну діяльність у найближчий період", - йдеться в заяві.

При цьому Міноборони Туреччини зазначило, що переговори щодо продовження термінів дії угоди раніше "були корисними".

"Сторони висловили позитивний підхід щодо координації повернення наших торговельних суден та їх екіпажів, які застрягли в українських портах через конфліктні умови", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у середу, 10 травня, у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди".

Додамо, переговори заступників міністрів оборони України, Туреччини та Росії щодо продовження "зернової угоди" були заплановані на 5 травня, але їх перенесли.

Додамо, як нещодавно заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, "зернову угоду" можуть продовжити ще на два місяці.

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