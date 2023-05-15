Россия спекулирует на теме "зернового соглашения", - Кислица

"Отвратительно, что Россия все еще притворяется, будто она проиграет в этом соглашении. Я даже не буду напоминать Совету Безопасности об аморальности таких жалоб со стороны государства-агрессора, который был и остается единственной угрозой для поставок продовольствия на Черном море", - сказал Кислица.

По его словам, в этом году по сравнению с январем-февралем 2022 года экспорт зерна из РФ вырос почти вдвое.

"Поэтому мы считаем эти спекуляции попыткой отбелить целенаправленные действия России, направленные на использование поставок продовольствия в качестве оружия и призываем международное сообщество дать решительный ответ", - добавил он.

Кроме этого, Кислица сказал, что с 1 мая в день проводится менее трех инспекций, тогда как раньше ежесуточно осуществлялось в среднем 6,6 проверок.

"В апреле мы смогли экспортировать через зерновой коридор менее 3 млн. тонн продукции, что составляет лишь половину наших возможностей сельскохозяйственного экспорта", - сказал Кислица.

Также он напомнил членам Совбеза, что 18 мая – к которому действует "зерновое соглашение" – это дата, которая определена только через позицию России.