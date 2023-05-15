В ООН анонсували спроби продовжити "зернову угоду" найближчими днями

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

Гріффітс не уточнив, коли саме продовжуватимуться спроби продовження "зернової угоди". При цьому її дія завершується 18 травня.

"Продовження Чорноморської ініціативи критично важливе, як і відданість сторін її безперебійному та ефективному функціонуванню. Ми продовжуватимемо закликати всіх виконувати свої обов'язки, оскільки світ уважно стежить за нами", - зазначив заступник генсека ООН.